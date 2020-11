Intégration Chromecast pour partager du contenu sans fil

Projetez sur grand écran des réunions plus fluides et plus rapides à partir de n'importe quel appareil Apple, Windows ou Android™ grâce à la connectivité sans fil. L'intégration de Chromecast permet de diffuser instantanément des présentations et du contenu multimédia à partir de téléphones cellulaires, de portables et de tablettes dans une résolution allant jusqu'à la 4K. C'est une solution économique, qui ne nécessite aucun équipement supplémentaire et qui est sécuritaire pour une utilisation professionnelle.