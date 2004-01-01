Critères de recherche

      Signage Solutions Écran Q-Line

      65BDL3650Q/02

      Faites-vous remarquer

      Informez et captivez le public, grâce à l'écran 4K Ultra HD Philips Q-Line. Cette solution d'affichage Android fiable et facile à installer est compatible Wave pour une gestion à distance. La maîtrise est totale, en tout lieu et à tout instant.

      Signage Solutions Écran Q-Line

      Faites-vous remarquer

      Votre écran 18/7 polyvalent et facile à installer

      • 65"
      • Rétroéclairage direct par LED
      • Ultra HD

      Connectez et contrôlez votre contenu sur un serveur en nuage

      Connectez et contrôlez votre contenu au moyen d’un serveur en nuage avec le navigateur HTML5 intégré. Grâce à ce navigateur chrome, vous pourrez concevoir votre contenu en ligne et vous connecter à un seul écran, ou à votre réseau entier. Affichez des contenus en mode portrait ou en mode paysage, avec la résolution HD. Il vous suffit de brancher l’écran à l’Internet grâce au Wi-Fi ou avec un câble RJ45 pour profiter de vos propres listes de lecture.

      Basculement. Assurez-vous que votre écran ne reste jamais vide

      Essentiel pour les applications commerciales exigeantes, le basculement est une technologie révolutionnaire qui lit automatiquement le contenu de sauvegarde à l'écran en cas de défaillance d'une source ou d’une application. Il vous suffit de sélectionner une connexion d'entrée principale et une connexion de basculement et vous êtes prêt à protéger instantanément le contenu.

      Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB ou d’une mémoire interne

      Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB ou d’une mémoire interne. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

      Clé interactive facultative pour le partage d'écran sans fil

      Partagez votre écran sans fil à l'aide de votre réseau Wi-Fi pour connecter instantanément et en toute sécurité des appareils, ou utilisez notre clé HDMI interactive facultative pour diffuser directement sur l'écran sans avoir à vous connecter au réseau sécurisé.

      Processeur Android sur puce. Applications natives et Web

      Alimenté par notre plateforme SoC Android 10, ces écrans professionnels de Philips sont optimisés pour les applications Android, et vous pouvez installer des applications Web directement sur l'écran. Flexible et sécuritaire, cela garantit que les spécifications de l’écran restent à jour plus longtemps.

      Procurez-vous Wave pour des résultats révolutionnaires

      Libérez la puissance, la polyvalence et l’intelligence de vos écrans Philips Q-Line à distance avec Wave. Cette plateforme infonuagique évolutive vous donne le plein contrôle, avec une installation et une configuration simplifiées, une surveillance et un contrôle des écrans, une mise à niveau du micrologiciel, la gestion des listes de lecture et la programmation de l’alimentation. Elle vous fait économiser du temps, de l’énergie et réduit votre impact sur l’environnement.

      Spécificités Techniques

      • Image/affichage

        Diagonale de l'écran (cm)
        163.9  cm
        Diagonale de l'écran (pouces)
        64.5  pouces
        Format d'image
        16:9
        Résolution d'écran
        3840 x 2160
        Pas de masque
        0,372 x 0,372 mm
        Résolution optimale
        3840 x 2160 à 60 Hz
        Luminosité
        400  cd/m²
        Couleurs d'affichage
        1,07 milliard
        Niveau de contraste (standard)
        1 200:1
        Rapport de contraste dynamique
        500 000:1
        Temps de réponse (standard)
        8  ms
        Angle de visualisation (horizontal)
        178  degrés
        Angle de visualisation (vertical)
        178  degrés
        Amélioration de l'image
        • Compensation de mouvement 3/2 - 2/2
        • Balayage progressif
        • Contraste dynamique amélioré
        Technologie de la dalle
        ADS
        Système d'exploitation
        Android 10
        Brume sèche
        25 %

      • Connectivité

        Sortie audio
        Prise jack 3,5 mm
        Entrée vidéo
        • USB 2.0 (x 2)
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2.0 (x 2)
        • USB 3.0 (x 1)
        Entrée audio
        Prise jack 3,5 mm
        Autres connexions
        • Micro SD
        • OPS
        Commande externe
        • RS232C (entrée/sortie) jack 2,5 mm
        • Infrarouge (entrée/sortie) jack 3,5 mm
        • RJ45

      • Pratique

        Positionnement
        • Paysage (18/7)
        • Portrait (18/7)
        Matrice en mosaïque
        Jusqu'à 3 x 3
        Contrôle du clavier
        • Masqué
        • Verrouillable
        Signal de la télécommande
        Verrouillable
        Boucle de signal
        • RS-232
        • Boucle IR (loopthrough)
        Installation aisée
        Smart insert
        Fonctions d'économie d'énergie
        Veille avancée
        Contrôlable via le réseau
        • RS-232
        • RJ45

      • Niveau sonore

        Haut-parleurs intégrés
        2 x 10 W RMS

      • Alimentation

        Puissance électrique
        100-240 V~, 50/60 Hz
        Consommation (type)
        134  W
        Consommation en veille
        < 0,5 W
        Fonctions d'économie d'énergie
        Veille avancée
        Classe énergétique
        G

      • Résolution d'affichage prise en charge

        Formats informatiques
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1 152 x 864, 75 Hz
        • 1 280 x 1 024, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1 280 x 800, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1 600 x 1 200, 60 Hz
        • 1 680 x 1 050, 60 Hz
        • 1 920 x 1 080, 60 Hz
        • 3 840 x 2 160, 60 Hz, 50 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        Formats vidéo
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 2160p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz

      • Dimensions

        Largeur de l'appareil
        1462,3  millimètre
        Poids du produit
        28,5  kg
        Hauteur de l'appareil
        837,3  millimètre
        Profondeur de l'appareil
        68,9 mm (support mural) / 89,9 mm (poignée)  millimètre
        Largeur de l'appareil (pouces)
        57,57  pouces
        Hauteur de l'appareil (pouces)
        32.96  pouces
        Fixation murale
        400 x 400 mm, M8
        Profondeur de l'appareil (pouces)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pouces
        Largeur du cadre
        14,9 mm (cadre régulier)
        Poids du produit (lb)
        62,83  lb

      • Conditions de fonctionnement

        Altitude
        0 ~ 3 000 m
        Température de fonctionnement
        0 ~ 40  °C
        MTBF
        50 000  heure(s)
        Température de stockage
        -20 ~ 60  °C
        Plage d'humidité (fonctionnement) [HR]
        20 à 80 % HR (sans condensation)
        Plage d'humidité (stockage) [HR]
        5 à 95 % HR (sans condensation)

      • Applications multimédias

        Lecture vidéo USB
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG-4
        • VP8
        • VP9
        Lecture image USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Lecture audio USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Lecteur interne

        UC
        Quad Core Cortex A55
        Processeur graphique
        MC1 G52
        Mémoire
        • 16 Go
        • 3 Go DDR

      • Accessoires

        Accessoires fournis
        • Câble de capteur infrarouge (1,8 m) (x 1)
        • Câble RS-232 pour cascade
        • Logo Philips (x 1)
        • Cordon d'alimentation secteur
        • Cache de l'interrupteur secteur
        • Serre-câble (x 2)
        • Câble HDMI (1,8 m) (x 1)
        • Guide de démarrage rapide
        • Télécommande et piles AAA
        • Câble RS-232
        • Cache USB (x 1)

      • Divers

        Langues d'affichage à l'écran
        • Chinois simplifié
        • Chinois traditionnel
        • Anglais
        • Français
        • Allemand
        • Italien
        • Polonais
        • Russe
        • Espagnol
        • Turc
        • Japonais
        • Arabe
        Garantie
        Garantie de 3 ans
        Approbations de conformité
        • CE
        • CB
        • FCC, Classe A
        • VCCI
        • LUSD
        • UL

      Obtenez de l’aide pour ce produit

      Trouvez des astuces, des FAQ, des manuels d’utilisation et des renseignements sur la sécurité et la conformité pour les produits.

