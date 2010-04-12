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Radio de salle de bains

AE2330/00

Amusez-vous dans votre douche

Prenez votre douche en musique avec la radio de salle de bains Philips AE2330/00. Grâce à sa conception étanche, vous pouvez l'utiliser partout dans la salle de bains. La lanière amovible vous permet de la suspendre rapidement et facilement dans la douche.

Voir tous les avantages

avec cette radio de salle de bains

Amusez-vous dans votre douche

  • Tuner numérique FM/MW

  • Étanche

  • Horloge

  • Fonctionne sur piles

Fonction d'horloge intégrée

L'horloge intégrée indique l'heure avec précision. Lorsque la radio est éteinte, l'heure s'affiche pour plus de confort.

Design antidérapant et bonne prise en main

Le design spécial de la radio permet une bonne prise en main et sa texture mate sur deux côtés permet de la saisir avec les mains mouillées. Le dessous de la radio étant entièrement recouvert de caoutchouc, vous pouvez appuyer sur les boutons sans risquer de faire glisser l'appareil.

Indicateur de batterie faible vous tenant informé du niveau de charge

Indicateur de batterie faible vous tenant informé du niveau de charge

Le témoin de batterie faible s'allume lorsque le niveau de charge est faible.

Spécificités Techniques

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