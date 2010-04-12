Garantie de 2 ans
Plus offert
AE2330/00
Amusez-vous dans votre douche
Prenez votre douche en musique avec la radio de salle de bains Philips AE2330/00. Grâce à sa conception étanche, vous pouvez l'utiliser partout dans la salle de bains. La lanière amovible vous permet de la suspendre rapidement et facilement dans la douche.
Tuner numérique FM/MW
Étanche
Horloge
Fonctionne sur piles
L'horloge intégrée indique l'heure avec précision. Lorsque la radio est éteinte, l'heure s'affiche pour plus de confort.
Le design spécial de la radio permet une bonne prise en main et sa texture mate sur deux côtés permet de la saisir avec les mains mouillées. Le dessous de la radio étant entièrement recouvert de caoutchouc, vous pouvez appuyer sur les boutons sans risquer de faire glisser l'appareil.
Le témoin de batterie faible s'allume lorsque le niveau de charge est faible.
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Notation globale