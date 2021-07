Connectez votre écran et commencez à partager avec le lien réseau DLNA

Partagez et diffusez facilement du contenu depuis votre appareil mobile ou un lecteur multimédia vers votre écran grâce à tous les appareils compatibles DLNA. Connectez chaque écran avec un câble Ethernet et gérez votre contenu en temps réel sur votre réseau local. Il suffit de brancher votre écran et de partager : rien de plus simple.