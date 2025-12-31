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Signage SolutionsÉcran E-Line

BDL4765EL/00

Restez connecté à votre public 24 h sur 24, 7 j sur 7
Grâce à cet écran d'affichage écoénergétique, vous profiterez des toutes dernières fonctionnalités de connectivité et de gestion de contenu tout en vous assurant de bénéficier du meilleur rapport qualité/prix grâce à la gestion à distance.
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Avec la Smart Collection évolutive

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  • 119 cm (47")

  • Rétroéclairage périphérique à DEL

  • HD 1080p

Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.

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