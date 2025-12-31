Garantie de 2 ans
Plus offert
NA555/00
Tendre et croustillant, jusqu'à 90 % de matières grasses en moins
Cuisson vapeur parfaite, pour une texture tendre et fine
Cuisson vapeur et air, pour un résultat uniforme, sans zones brûlées
Dites adieu aux accumulations de graisse grâce au nettoyage vapeur
La technologie Rapid Air Plus avec design unique en forme d'étoile fait circuler l'air chaud autour des ingrédients plus rapidement, de manière à obtenir une cuisson uniforme de l'extérieur jusqu'au cœur, pour des plats maison délicieux.
Airfryer de 9 l avec 2 paniers et fonction de cuisson vapeur : panier de 6 l pour les plats principaux ou très plébiscités et les frites ; panier de 3 l pour les accompagnements et les en-cas. Peut accueillir jusqu'à 1 100 g de frites, 1 600 g de légumes ou 12 pilons de poulet. Un poulet entier de 1,2 kg tient dans le grand panier.
Temps de cuisson des 2 paniers automatiquement synchronisés, pour des plats prêts en même temps
Notation globale
¹ Par rapport à des frites maison préparées dans une friteuse classique.
² Mesure réalisée en laboratoire externe sur la base de la teneur en vitamine C du brocoli.
³ Pour un résultat optimal, utilisez la fonction de nettoyage vapeur dans le grand panier pendant 15 minutes après chaque utilisation.
⁴ Comparaison basée sur la cuisson d'un poulet entier pendant 80 minutes en utilisant la fonction de cuisson vapeur et air, par rapport à la fonction de cuisson à l'air.
⁵ Test de goût externe auprès de 30 utilisateurs et utilisatrices de l'Airfryer.
⁶ Mesure réalisée en laboratoire interne ; NA55x avec saucisses, par rapport à un four de classe A. Résultats susceptibles de varier selon la recette.
⁷ Pilon de poulet : jusqu'à 40 % de matières grasses en moins par rapport au produit cru.