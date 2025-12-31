ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Offre de bienvenue : -10 %*

  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
  • Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps

Plus offert 

Série 5000Airfryer à double panier

NA555/00

Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps
Vous pouvez désormais cuire différents ingrédients de différentes manières sans avoir à jongler entre les casseroles. Sélectionnez le mode de cuisson le mieux adapté à vos aliments : cuisson à l'air, à la vapeur ou une combinaison des deux.
Voir tous les avantages

Adaptez le mode de cuisson à vos ingrédients

Cuisez différents ingrédients de 3 manières en même temps

  • Tendre et croustillant, jusqu'à 90 % de matières grasses en moins

  • Cuisson vapeur parfaite, pour une texture tendre et fine

  • Cuisson vapeur et air, pour un résultat uniforme, sans zones brûlées

  • Dites adieu aux accumulations de graisse grâce au nettoyage vapeur

Croustillant, cuit à la perfection, jusqu'à 90 % de gras en moins ¹

Croustillant, cuit à la perfection, jusqu'à 90 % de gras en moins ¹

La technologie Rapid Air Plus avec design unique en forme d'étoile fait circuler l'air chaud autour des ingrédients plus rapidement, de manière à obtenir une cuisson uniforme de l'extérieur jusqu'au cœur, pour des plats maison délicieux.

2 paniers/2 tailles pour tous les plats

2 paniers/2 tailles pour tous les plats

Airfryer de 9 l avec 2 paniers et fonction de cuisson vapeur : panier de 6 l pour les plats principaux ou très plébiscités et les frites ; panier de 3 l pour les accompagnements et les en-cas. Peut accueillir jusqu'à 1 100 g de frites, 1 600 g de légumes ou 12 pilons de poulet. Un poulet entier de 1,2 kg tient dans le grand panier.

Des plats prêts à la même heure

Des plats prêts à la même heure

Temps de cuisson des 2 paniers automatiquement synchronisés, pour des plats prêts en même temps

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

S’inscrire au bulletin Philips pour obtenir des offres exclusives

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles – basées sur mes préférences et mon comportement – au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner en tout temps!

  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés
Avis de non-responsabilité

  1. ¹ Par rapport à des frites maison préparées dans une friteuse classique.

  2. ² Mesure réalisée en laboratoire externe sur la base de la teneur en vitamine C du brocoli.

  3. ³ Pour un résultat optimal, utilisez la fonction de nettoyage vapeur dans le grand panier pendant 15 minutes après chaque utilisation.

  4. ⁴ Comparaison basée sur la cuisson d'un poulet entier pendant 80 minutes en utilisant la fonction de cuisson vapeur et air, par rapport à la fonction de cuisson à l'air.

  5. ⁵ Test de goût externe auprès de 30 utilisateurs et utilisatrices de l'Airfryer.

  6. ⁶ Mesure réalisée en laboratoire interne ; NA55x avec saucisses, par rapport à un four de classe A. Résultats susceptibles de varier selon la recette.

  7. ⁷ Pilon de poulet : jusqu'à 40 % de matières grasses en moins par rapport au produit cru.