2 paniers/2 tailles pour tous les plats

Airfryer de 9 l avec 2 paniers et fonction de cuisson vapeur : panier de 6 l pour les plats principaux ou très plébiscités et les frites ; panier de 3 l pour les accompagnements et les en-cas. Peut accueillir jusqu'à 1 100 g de frites, 1 600 g de légumes ou 12 pilons de poulet. Un poulet entier de 1,2 kg tient dans le grand panier.