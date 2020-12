Transducteurs multiéléments avec contrôle du mouvement pour affiner les hautes fréquences

Les transducteurs multiéléments avec contrôle du mouvement sont dotés d'un diaphragme en polymère à plusieurs couches dont une de gel amortisseur. Contrairement aux transducteurs traditionnels à simple couche, qui sont rigides aux hautes fréquences et reproduisent un timbre non contrôlé et non naturel, les couches de notre transducteur multiélément forment une surface non rigide qui permet de garder une couche de gel en bonne condition. Le gel absorbe et atténue les vibrations exagérées, de manière à produire une réponse en fréquences plus précise et uniforme pour une gamme de hautes fréquences plus équilibrée, naturelle et affinée.