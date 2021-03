La conception à coussinets mobiles permet un ajustement automatique des coquilles

L'ajustement automatique des écouteurs dans toutes les directions est incroyablement rapide et facile grâce à la conception à coussinets mobiles ingénieuse sans structure à charnière en C. Ce casque s'adapte parfaitement à votre morphologie pour une stabilité optimale et un confort des plus naturels.