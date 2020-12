Les coussinets améliorent le confort d'utilisation et la qualité des basses

La forme spéciale des coussinets et les matériaux raffinés qui les composent garantissent un maintien parfait et un confort maximal. En outre, ils permettent d'éviter toute perte audio et d'optimiser les basses fréquences. Ces coussinets ont été conçus pour épouser parfaitement la forme de l'oreille.