Plat et pliable pour un rangement facile

Pour vous offrir la meilleure expérience partout où vous irez, les casques avec contrôle de style DJ peuvent être pliés afin de faciliter leur rangement. Une conception intelligente et la sélection minutieuse de chaque composant, comme notamment les charnières, rendent ce casque très facile à manipuler. Le SHL3100 peut être plié à plat tandis que les modèles haut de gamme SHL3200 et 3300 sont encore plus compacts une fois pliés.