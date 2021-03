Transducteurs en néodyme de 40 mm pour des basses percutantes

Les transducteurs en néodyme offrent une excellente réponse en fréquence pour des hautes fréquences cristallines et des basses précises et prolongées. La séparation des sons est également remarquablement claire et vous pourrez distinguer précisément chaque note lors de vos mixages professionnels ou simplement durant l'écoute de vos morceaux favoris.