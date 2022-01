Basses profondes, son précis Conçu pour garantir une qualité sonore sans égale, le SHL3300 est équipé de transducteurs en néodyme de 40 mm et peut gérer une puissance de 2 200 mW. Les basses sont profondes, le son précis, et aucune distorsion ne vient gâcher votre plaisir d'écoute. De plus, les coquilles pivotent à 165° et disposent d'un mécanisme de retour automatique.