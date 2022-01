Son clair et naturel favorisant l'immersion Inspiré du mode de vie urbain new yorkais, à la fois décontracté et créatif, le casque CitiScape Downtown est un gage d'efficacité et de simplicité. Avec la technologie MusicSeal, vous êtes le seul à profiter de votre musique, tandis que la conception en acier souple et léger associée aux coussinets très doux en mousse vous assure un confort optimal.