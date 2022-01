Technologie MusicSeal garantissant que vous êtes le seul à profiter de votre musique

Que vous soyez un métalleux adepte des riffs de guitare agressifs ou que vous soyez plus sensible aux envolées lyriques des plus grandes cantatrices, avec MusicSeal il n'y a que vous qui savez ce que vous écoutez. Profitant des parois double couche des coquilles et des rebords sécurisés entre les coussinets et le boîtier, cette technologie novatrice enferme jalousement le moindre son... tout en empêchant les sons environnants de venir gâcher votre plaisir.