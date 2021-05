La conception à coussinets mobiles permet un ajustement automatique des coquilles

Le système novateur à coussinets mobiles vous permet d'ajuster automatiquement les coussinets dans toutes les directions sans recourir à la traditionnelle structure à charnière en C. Il en résulte une stabilité optimale grâce à la répartition équilibrée de la pression sur les oreilles et la tête et donc une sensation de confort jamais atteinte auparavant.