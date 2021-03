Son précis, port confortable

Ce casque, avec son armature légère en aluminium compacte et pliable est idéal pour profiter de votre musique pendant vos déplacements. L'association de haut-parleurs de 40 mm de qualité studio et de coussinets mobiles de luxe permettant d'orienter les coquilles dans toutes les directions vous garantit un son de qualité supérieur et un ajustement parfaitement naturel. Voir tous les avantages