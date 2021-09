Restez au frais. Pulvérisez vos records personnels grâce à ce casque circum-auriculaire sport sans fil à l’épreuve de la transpiration. En plus d’être léger et confortable, il assure une autonomie de 20 heures sur une seule charge. Les coussinets des oreillettes demeurent frais et vous permettent de rester concentré dans les moments les plus intenses.