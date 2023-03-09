La coupe de ma tondeuse Philips est inégale

Si votre tondeuse réalise des coupes irrégulières, les conseils de dépannage ci-dessous peuvent vous aider à trouver une solution.
Nous vous recommandons de suivre les étapes dans l'ordre indiqué ci-dessous. Entre les étapes, vérifiez si le problème est résolu avant de passer à la suivante. Vous pouvez également regarder la vidéo ci-dessous pour résoudre le problème.
Il est important que le bloc tondeuse ou le sabot soient correctement fixés sur le corps de la tondeuse que vous utilisez. Si les accessoires ne sont pas placés correctement, la tondeuse risque de ne pas fonctionner ou de ne pas donner les résultats souhaités.
Si vous appuyez la tondeuse trop fort sur votre cuir chevelu ou votre peau, vous risquez de modifier les réglages ou d'appliquer une pression inégale par inadvertance. La coupe risque d'être irrégulière.
Pour une coupe optimale, veillez à ce que votre tondeuse soit entièrement en contact avec votre peau et déplacez-la doucement et régulièrement.
Pour obtenir de meilleurs résultats, assurez-vous de déplacer la tondeuse dans le sens inverse de la pousse. Lorsque vous vous coupez les cheveux, il est important de garder à l'esprit qu'ils poussent dans différents sens.
Pour obtenir une coupe régulière, essayez de déplacer votre tondeuse dans différentes directions (vers le haut, vers le bas et en travers) afin de couvrir tous vos cheveux.
Il est plus difficile de tailler les poils et les cheveux mouillés, car ils ont tendance à coller à la peau et à devenir inaccessibles pour l'appareil. Par conséquent, nous vous conseillons de tailler vos poils et vos cheveux lorsqu'ils sont complètement secs.
Votre tondeuse Philips peut être livrée avec différents accessoires à utiliser sur vos cheveux et votre barbe. Il est important d'utiliser l'accessoire approprié à chaque zone.
Les poils du visage sont généralement plus drus que les cheveux. L'accessoire barbe a ainsi été conçu et testé spécifiquement pour les barbes.
Le bloc tondeuse et le sabot d'une tondeuse à barbe sont généralement plus petits que ceux d'une tondeuse à cheveux. L'appareil vous permet d'atteindre facilement des petites surfaces, telles que la zone sous votre nez. Les sabots larges et les éléments de coupe, eux, sont conçus pour les cheveux.
Veillez donc à utiliser le matériel adéquat pour obtenir une coupe régulière.
Toutes les tondeuses à barbe ne sont pas entièrement optimisées pour tailler des barbes très longues (> 10 mm) et des passages supplémentaires sont nécessaires pour un résultat optimal.
Si aucun de ces conseils ne vous a été utile, votre tondeuse a peut-être subi des dommages internes. Nous vous recommandons de solliciter une réparation ou un échange pour votre tondeuse.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :BT3617/15, BT5775/15, BT5785/30. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›