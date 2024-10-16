Assistance Philips Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille

Si vous remarquez que le revêtement de votre Airfryer Philips se décolle, il peut y avoir une raison. Veuillez lire les indications suivantes pour résoudre ce problème par vous-même.

Le revêtement a été endommagé par des rayures accidentelles De petites taches peuvent apparaître dans la cuve ou le panier de votre Airfryer Philips suite à une usure accidentelle du revêtement (p. ex. en nettoyant avec des outils abrasifs ou en insérant le panier). Cela ne représente aucun danger car tous les matériaux utilisés pour votre Airfryer Philips permettent le contact alimentaire en toute sécurité.



Remarque : Évitez de nettoyer votre Airfryer avec des accessoires abrasifs (par exemple, tampons à récurer métalliques, brosses dures) et insérez délicatement le panier.