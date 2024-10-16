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Le revêtement de la cuve ou du panier de l'Airfryer Philips s'écaille

Si vous remarquez que le revêtement de votre Airfryer Philips se décolle, il peut y avoir une raison. Veuillez lire les indications suivantes pour résoudre ce problème par vous-même.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : NA220/00 , NA231/00 , NA230/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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