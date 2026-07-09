Ma brosse coiffante Philips dégage une odeur étrange

Si votre brosse coiffante dégage une odeur de brûlé, il se peut également que ce soit en raison de la saleté. Si de fines particules ou résidus de poussière s'accumulent sur votre sèche-cheveux ou votre lisseur, ils peuvent brûler et commencer à dégager une odeur en raison de la température élevée de l'appareil.

Pour résoudre ce problème, nettoyez soigneusement votre appareil avant chaque utilisation. Pour des instructions spécifiques concernant le nettoyage de votre brosse coiffante Philips, consultez votre manuel d'utilisation.

Si les conseils ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre votre problème, contactez-nous pour obtenir de l'aide.