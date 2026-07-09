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Ma brosse coiffante Philips dégage une odeur étrange

Si une odeur de brûlé ou de produit chimique se dégage lors de l'utilisation de votre sèche-cheveux ou de votre lisseur Philips, consultez nos conseils de dépannage pour résoudre ce problème.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HP8260/00 , HP8339/00 .

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