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Ma brosse coiffante Philips s'éteint toute seule

Si votre sèche-cheveux ou votre lisseur Philips s'éteint de lui-même pendant l'utilisation, suivez nos conseils de dépannage pour résoudre ce problème.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HP8339/00 , HP4666/15 , HP4684/00 .

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