Il y a du café moulu sous le groupe café de ma machine espresso Philips.

Garantie de 2 ans
Si vous trouvez du café moulu à l'intérieur ou en dessous du groupe café de votre machine espresso Philips, consultez les solutions ci-dessous ou regardez notre vidéo explicative.
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