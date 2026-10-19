Ma machine espresso Philips jette le café moulu sans préparer de café.

La préparation du café sera annulée avant le début du processus s'il n'y a pas suffisamment de grains de café. Le café moulu sera ensuite jeté dans le bac à marcs.

Pour régler ce problème, veillez à ce qu'il y ait une quantité suffisante de grains de café avant de commencer à préparer votre café.



Ces étapes n'ont pas permis de résoudre le problème ? Veuillez nous contacter pour obtenir une assistance supplémentaire.