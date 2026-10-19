Je n'arrive pas à insérer le groupe café dans ma machine espresso Philips

Pour insérer le groupe café, vérifiez que le groupe café est correctement réglé en position neutre et que la machine est prête.

Le groupe café est en position neutre lorsque la flèche figurant sur le cylindre jaune, situé sur le côté du groupe café, est aligné sur la flèche noire et sur « N ». Le crochet jaune sur le côté doit aussi être en position verticale (voir l'image ci-dessous ou regarder la vidéo pour référence).



Suivez les instructions ci-dessous pour insérer le groupe café dans la machine :

1. Laissez le groupe café sorti et fermez la trappe de l'appareil. Remettez toutes les autres pièces dans la machine à café (bac d'égouttement/bac à marc de café/réservoir d'eau).

2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la machine. Attendez jusqu'à ce que vous n'entendiez plus de sons (cela peut prendre jusqu'à 15-20 secondes).

3. Remettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt. N'effectuez aucune action tant que la machine n'a pas cessé d'émettre du bruit. Si vous ouvrez la trappe de l'appareil ou retirez le bac d'égouttement/le réservoir d'eau avant que la machine ne soit prête à l'emploi, l'engrenage de la machine peut être en mauvaise position pour insérer le groupe café.

4. Réglez le groupe café en position neutre avant de l'insérer. Pour régler le groupe café en position neutre, commencez par abaisser le levier jusqu'à ce qu'il soit en contact avec la base du groupe café (voir image 1), puis vérifiez que le crochet jaune est dans la position la plus haute. Si ce n'est pas le cas, poussez-le vers le haut (voir image 2).

5. Ouvrez la trappe de l'appareil et replacez le groupe café dans la machine à l'aide des rainures latérales jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

6. Fermez la trappe de l'appareil et éteignez la machine, puis rallumez-la.



Remarque : Les instructions peuvent varier en fonction du modèle spécifique de votre machine espresso. Pour obtenir des instructions détaillées plus précises, consultez le manuel d'utilisation.

