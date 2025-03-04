Assistance Philips De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips

Il est normal qu'une petite quantité d'eau s'écoule de votre rasoir Philips après son nettoyage ou un rasage sur peau humide*.

La batterie et les composants électroniques de votre rasoir sont logés dans un corps intérieur étanche. Cela signifie qu'ils sont protégés contre toute infiltration d'eau dans le manche lors d'une utilisation normale.

*Remarque : ces informations s'appliquent uniquement aux rasoirs lavables ou conçus pour une utilisation sous la douche. Si votre rasoir n'est pas étanche, veillez à le garder au sec. Pour savoir si votre rasoir est étanche, consultez le manuel d'utilisation, disponible également en ligne.

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