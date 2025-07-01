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Mon épilateur Philips ne fonctionne pas

Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles votre épilateur Philips ne fonctionne pas correctement. Utilisez le guide ci-dessous pour résoudre le problème.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE708/00, BRE749/00, BRE738/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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