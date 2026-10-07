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L'épilateur Philips n'élimine pas bien les poils

Si votre épilateur Philips n'élimine pas complètement vos poils, suivez nos conseils pour améliorer les performances de votre appareil ou regardez la vidéo ci-dessous indiquant comment utiliser correctement votre épilateur.
 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE708/00, BRE749/00, BRE738/00. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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