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Mon Philips Airfryer émet un bruit

Si votre Airfryer Philips émet un bruit, découvrez ci-dessous comment résoudre le problème par vous-même.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HD9867/16 , HD9280/91 , HD9904/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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