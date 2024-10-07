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Ma tétine Natural ou Natural Response Philips Avent s'écrase.

Si vous vous apercevez qu'une tétine s'est repliée ou est tombée dans le biberon, cela signifie que la valve anti-coliques peut être bloquée ou collée. Vous trouverez ci-dessous plus d'informations et les étapes à suivre pour résoudre ce problème.
Mais tout d'abord, il est important de savoir quel type de tétine vous avez : Natural ou Natural Response.
 

Tétines standard et anti-repli Philips Avent

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY913/04 , SCY943/12 , SCY900/04 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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