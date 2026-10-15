ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Page d’accueil du soutien

Assistance Philips

Mon épilateur Philips est bruyant.

Si votre épilateur Philips est bruyant lorsque vous l'utilisez, ayez l'assurance qu'il s'agit d'un comportement normal qui ne doit pas vous inquiéter. Le bruit est dû à l'ouverture et à la fermeture des disques rotatifs. De plus, les matériaux utilisés pour fabriquer les disques rotatifs sont très durs afin de garantir leur robustesse, ce qui rend le produit un peu bruyant. 

Si vous remarquez que le bruit change pendant l'utilisation, nous vous recommandons de vérifier si le produit doit être nettoyé ou chargé. Regardez la vidéo ci-dessous indiquant comment utiliser correctement l'épilateur sur peau sèche.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BRE720/14, BRE700/04, BRE740/14. Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Autres liens utiles

Vous avez besoin d’aide avec votre produit?

Prendre un rendez-vous de réparationGarantie

Communiquer avec Philips

Nous sommes heureux de vous aider

Vous recherchez autre chose?

Découvrez toutes les options du soutien Philips

Page d’accueil du soutien