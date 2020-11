Nous espérons que vous serez entièrement satisfait de votre achat, mais si ce n’est pas le cas, nous vous rembourserons si vous communiquez avec Philips Canada dans les 30 jours civils suivant la date de livraison du produit (« Garantie de retour »). Pour demander un remboursement, vous devez suivre les étapes ci-dessous :

1) Communiquer avec le centre d’appels de la boutique en ligne Philips pour demander un remboursement, pour signaler les détails des demandes de remboursement (endommagé, insatisfait, livraison erronée, etc.) – 1-866-309-3263 (sans frais) entre 9 h et 18 h (HE), du lundi au vendredi.

2) Le centre d’appels vous enverra un numéro de commande de retour, ainsi qu’une étiquette d’expédition pour retourner le produit.

3) Une fois que nous aurons reçu le produit retourné, un courriel de confirmation vous sera envoyé.

4) Une fois que le produit retourné aura été reçu et vérifié, un remboursement sera émis et un courriel de confirmation vous sera envoyé.

5) Le montant remboursé sera transféré à la carte de crédit originale utilisée pour acheter ce produit.

Veuillez noter que nous vous rembourserons la partie pertinente du prix d’achat du produit, ainsi que les frais d’expédition payés. Veuillez vous assurer de retourner toutes les pièces d’origine.

Nous nous réservons le droit de facturer les accessoires ou pièces manquantes dans le colis d’origine du produit au compte de la carte de paiement utilisée pour passer la commande.