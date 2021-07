Philips a déterminé que la mousse peut se détériorer dans certaines circonstances, sous l’influence de facteurs tels que l’utilisation de méthodes de nettoyage non approuvées (comme l’ozone), et certaines conditions ambiantes liées à une humidité et une température élevées.

Les conditions ambiantes qui peuvent être l’une des causes de ce problème sont le climat et les températures régionales des pays où les appareils sont utilisés et entreposés.

Ce facteur ne fait pas référence à la chaleur et à l’humidité générées par l’appareil lors de l’utilisation par les patients.