L’avis de rappel informe les clients et les utilisateurs des répercussions potentielles de ce problème sur la santé des patients et sur l’utilisation clinique. Les risques pour la santé comprennent l’exposition à de la mousse antibruit détériorée, par exemple par des méthodes de nettoyage non approuvées telles que l’ozone, et l’exposition aux émanations chimiques de la mousse. La chaleur et l’humidité ambiantes élevées peuvent également contribuer à la détérioration de la mousse dans certaines régions.

Philips continue de surveiller les rapports sur les problèmes potentiels de sécurité dans le cadre de ses activités de surveillance post-commercialisation, comme l’exigent la réglementation et les lois relatives aux dispositifs médicaux dans les marchés où elle exerce ses activités.

En cas d’exposition à de la mousse détériorée :

Les risques liés à la détérioration de la mousse sont les suivants : irritation (peau, yeux et voies respiratoires), réponse inflammatoire, maux de tête, asthme, effets indésirables touchant d’autres organes (p. ex. les reins et le foie) et effets cancérogènes et toxiques.

À ce jour, Philips Respironics a reçu plusieurs plaintes concernant la présence de particules ou de débris noirs dans le circuit d’air (soit l’orifice de sortie de l’appareil, l’humidificateur, la tubulure et le masque). Philips a également reçu des déclarations de maux de tête, d’irritation des voies respiratoires supérieures, de toux, de pression thoracique et d’infection des sinus.

En cas d’exposition à des émanations chimiques :