Nous traitons cette affaire avec le plus grand sérieux et nous nous efforçons de la résoudre le plus efficacement et le plus rigoureusement possible.

À la suite d’une analyse approfondie en cours, le 14 juin 2021, la société a émis un avis de rappel pour certains appareils concernés à pression positive continue (CPAP), à pression positive à deux niveaux (BiPAP) et de ventilation mécanique.

L’avis de rappel informe les clients et les utilisateurs des répercussions potentielles de ce problème sur la santé des patients et sur l’utilisation clinique. Les risques pour la santé comprennent l’exposition à de la mousse antibruit détériorée, par exemple par des méthodes de nettoyage non approuvées telles que l’ozone, et l’exposition aux émanations chimiques de la mousse.

Philips informe les clients et les utilisateurs des appareils concernés qu’elle va remplacer la mousse antibruit actuelle par un nouveau matériau qui ne présente pas ce problème. Les appareils actuellement concernés seront soit remplacés par une unité neuve ou remise à neuf incorporant le nouveau matériau, soit réparés pour remplacer la mousse antibruit dans les unités des clients. Le nouveau matériau remplacera également la mousse antibruit actuelle dans les produits futurs.

Philips recommande aux clients et aux patients de cesser d’utiliser des produits de nettoyage à base d’ozone et de se conformer au mode d’emploi de leur appareil pour les méthodes de nettoyage approuvées.

En outre, Philips rappelle aux clients et aux patients de vérifier l’âge de leurs appareils CPAP ou BiPAP, car il est généralement recommandé de les remplacer après cinq ans d’utilisation.

L’entreprise a consacré d’importantes ressources à cette question, a élaboré un plan complet pour cette correction et a déjà commencé ce processus. Cet effort comprend une adaptation mondiale à grande échelle de la fabrication, de la réparation, des services, de la chaîne d’approvisionnement et d’autres fonctions pour soutenir la correction.

Philips regrette profondément les désagréments causés par ce problème, et nous consacrons beaucoup de temps et de ressources pour offrir aux patients et aux clients concernés le service qu’ils attendent et qu’ils méritent, car la résolution de ce problème est notre priorité absolue.

Pour obtenir plus de renseignements sur l’avis de rappel, ainsi que des instructions pour les clients, les utilisateurs et les médecins, les parties concernées peuvent communiquer avec leur représentant Philips local ou visiter le site www.philips.com/SRC-update. Veuillez composer le 877-907-7508 si vous n’êtes pas en mesure de visiter le site Web ou n’avez pas accès à Internet.