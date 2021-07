Les clients, les patients, les utilisateurs et les cliniciens doivent suivre les directives contenues dans l’avis de rappel.

L’avis de rappel conseille aux patients et aux clients de prendre les mesures suivantes :

Pour les patients utilisant des appareils CPAP ou BiPAP : cessez d’utiliser les unités concernées et consultez un médecin pour déterminer les bienfaits et les risques de la poursuite du traitement.

Pour les patients utilisant des appareils de ventilation mécanique essentiels au maintien des fonctions vitales : NE PAS arrêter ou modifier le traitement prescrit sans consulter un médecin, pour déterminer les prochaines étapes appropriées.

Enregistrez les appareils concernés sur le site Web du rappel : www.philips.com/SRC-update Le site Web fournit des renseignements à jour sur le statut du rappel et sur la façon de recevoir une mesure corrective permanente pour régler les deux problèmes. Le site Web fournit également des instructions sur la façon de trouver le numéro de série d’un appareil concerné et guidera les utilisateurs durant le processus d’enregistrement. Composez le 877-907-7508 si vous ne pouvez pas visiter le site Web ou si vous n’avez pas accès à Internet.



L’entreprise a élaboré un plan complet pour cette correction et a déjà commencé ce processus.

Philips recommande aux clients et aux patients de cesser d’utiliser des produits de nettoyage à base d’ozone et de se conformer au mode d’emploi de leur appareil pour les méthodes de nettoyage approuvées.

En outre, Philips rappelle aux clients et aux patients de vérifier l’âge de leurs appareils CPAP ou BiPAP, car il est généralement recommandé de les remplacer après cinq ans d’utilisation.

Philips regrette profondément les désagréments causés par ce problème, et nous consacrons beaucoup de temps et de ressources pour offrir aux patients et aux clients concernés le service qu’ils attendent et qu’ils méritent, car la résolution de ce problème est notre priorité absolue.

Pour obtenir plus de renseignements sur l’avis de rappel, ainsi que des instructions pour les clients, les utilisateurs et les médecins, les parties concernées peuvent communiquer avec leur représentant Philips local ou visiter le site www.philips.com/SRC-update. Veuillez composer le 877-907-7508 si vous n’êtes pas en mesure de visiter le site Web ou n’avez pas accès à Internet.