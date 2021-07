Philips a un robuste système de gestion de la qualité et a suivi ses processus d’examen et d’analyse pour aider à détecter et à résoudre ce problème.

Les produits ont été conçus conformément aux normes appropriées au moment de leur mise en marché. À mesure que de nouvelles normes sont élaborées, elles exigent une évaluation des caractéristiques du produit conformément aux processus réglementaires et de qualité. Le système de gestion de la qualité de Philips a été actualisé pour inclure ces nouvelles exigences.

Cependant, bien que les normes aient été actualisées, les produits élaborés sur la base de la norme antérieure sont toujours conformes à la réglementation relative aux dispositifs médicaux. Les problèmes de détérioration et d’émissions chimiques de la mousse ont été découverts dans le cadre des processus de notre système de gestion de la qualité, et sont en cours de correction conformément aux exigences réglementaires appropriées.

Philips se conforme à toutes les normes pertinentes au moment de la commercialisation de ses produits.