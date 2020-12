Améliorer l’efficacité opérationnelle

Les systèmes de santé peuvent améliorer leur efficacité en adoptant une vision globale d’un système et de ses flux de travail pour déterminer les services où il est difficile de dispenser des soins, les services où les équipements ne sont pas suffisamment utilisés (voire inutilisés) et les services où le personnel a besoin d’aide parce qu’il est épuisé ou indisponible. Les analyses et les conseils d’experts peuvent aider à mettre en évidence les domaines d’opportunités, tandis que les technologies automatisées et l’IA peuvent aider à réduire le nombre d’étapes et à accélérer les processus afin d’assurer le bon fonctionnement des flux de travail.

Optimiser les soins cliniques

Lorsque la qualité des soins de santé est inégale, il en résulte des coûts plus élevés et des résultats imprévisibles. Les outils d’aide à la décision clinique basés sur l’IA, les biocapteurs portatifs et les solutions mobiles pour les soins au chevet des patients peuvent aider le personnel soignant à décider rapidement des prochaines étapes, en dispensant des soins aux patients au moment et à l’endroit où ils en ont besoin.