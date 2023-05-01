Le cathéter d’échographie intracardiaque Philips VeriSight Single Plane Steerable révolutionne l’imagerie 2D traditionnelle de l’échographie intracardiaque en offrant une haute qualité d’image et un contrôle optimal[1,2]. Réduisez les manipulations du cathéter en tirant parti de la fonction intuitive de pilotage numérique pour capturer des vues qu’il est généralement difficile d’obtenir avec des cathéters à plan fixe traditionnels. Grâce à l’imagerie 2D et à 360 degrés de la sonde xMatrix, VeriSight offre aux médecins une visualisation précise pour leur permettre de mieux contrôler les procédures.
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Médiathèque
Caractéristiques
Un contrôle accru pour chaque procédure[3]
Un contrôle accru pour chaque procédure[3]
Philips VeriSight à plan rotatif offre des capacités d’imagerie 2D performantes via un cathéter 9 French. Des ablations par champs pulsés aux procédures CIA/FOP, naviguez les anatomies complexes et adaptez les vues à vos procédures. VeriSight vous donne un contrôle supérieur— au bout de vos doigts —grâce au pilotage numérique, une solution importante pour les laboratoires d’électrophysiologie.
Un contrôle accru pour chaque procédure[3]
Philips VeriSight à plan rotatif offre des capacités d’imagerie 2D performantes via un cathéter 9 French. Des ablations par champs pulsés aux procédures CIA/FOP, naviguez les anatomies complexes et adaptez les vues à vos procédures. VeriSight vous donne un contrôle supérieur— au bout de vos doigts —grâce au pilotage numérique, une solution importante pour les laboratoires d’électrophysiologie.
Un contrôle accru pour chaque procédure[3]
Philips VeriSight à plan rotatif offre des capacités d’imagerie 2D performantes via un cathéter 9 French. Des ablations par champs pulsés aux procédures CIA/FOP, naviguez les anatomies complexes et adaptez les vues à vos procédures. VeriSight vous donne un contrôle supérieur— au bout de vos doigts —grâce au pilotage numérique, une solution importante pour les laboratoires d’électrophysiologie.
Philips VeriSight à plan rotatif offre des capacités d’imagerie 2D performantes via un cathéter 9 French. Des ablations par champs pulsés aux procédures CIA/FOP, naviguez les anatomies complexes et adaptez les vues à vos procédures. VeriSight vous donne un contrôle supérieur— au bout de vos doigts —grâce au pilotage numérique, une solution importante pour les laboratoires d’électrophysiologie.
Visualisation authentique sur 360° pour plus de polyvalence clinique
Visualisation authentique sur 360° pour plus de polyvalence clinique
VeriSight offre une visualisation unique et complète sur 360 degrés, sans avoir à repositionner physiquement le cathéter. Visualisez aisément et analysez en profondeur les structures anatomiques ou votre dispositif lors de procédures d’électrophysiologie et de cardiologie structurelle, avec toute la confiance que procure le pilotage numérique.
Visualisation authentique sur 360° pour plus de polyvalence clinique
VeriSight offre une visualisation unique et complète sur 360 degrés, sans avoir à repositionner physiquement le cathéter. Visualisez aisément et analysez en profondeur les structures anatomiques ou votre dispositif lors de procédures d’électrophysiologie et de cardiologie structurelle, avec toute la confiance que procure le pilotage numérique.
Visualisation authentique sur 360° pour plus de polyvalence clinique
VeriSight offre une visualisation unique et complète sur 360 degrés, sans avoir à repositionner physiquement le cathéter. Visualisez aisément et analysez en profondeur les structures anatomiques ou votre dispositif lors de procédures d’électrophysiologie et de cardiologie structurelle, avec toute la confiance que procure le pilotage numérique.
Visualisation authentique sur 360° pour plus de polyvalence clinique
Visualisation authentique sur 360° pour plus de polyvalence clinique
VeriSight offre une visualisation unique et complète sur 360 degrés, sans avoir à repositionner physiquement le cathéter. Visualisez aisément et analysez en profondeur les structures anatomiques ou votre dispositif lors de procédures d’électrophysiologie et de cardiologie structurelle, avec toute la confiance que procure le pilotage numérique.
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Notre fonction intuitive de rotation numérique permet à un opérateur unique de capturer des vues qu’il est difficile d’obtenir avec des cathéters à plan fixe traditionnels. Pivotez numériquement le plan d’imagerie sans avoir à manipuler le cathéter; simplifiant ainsi les méthodes de travail [5-7] et améliorant le roulement des procédures, même lors des interventions les plus exigeantes.
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Notre fonction intuitive de rotation numérique permet à un opérateur unique de capturer des vues qu’il est difficile d’obtenir avec des cathéters à plan fixe traditionnels. Pivotez numériquement le plan d’imagerie sans avoir à manipuler le cathéter; simplifiant ainsi les méthodes de travail [5-7] et améliorant le roulement des procédures, même lors des interventions les plus exigeantes.
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Notre fonction intuitive de rotation numérique permet à un opérateur unique de capturer des vues qu’il est difficile d’obtenir avec des cathéters à plan fixe traditionnels. Pivotez numériquement le plan d’imagerie sans avoir à manipuler le cathéter; simplifiant ainsi les méthodes de travail [5-7] et améliorant le roulement des procédures, même lors des interventions les plus exigeantes.
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Notre fonction intuitive de rotation numérique permet à un opérateur unique de capturer des vues qu’il est difficile d’obtenir avec des cathéters à plan fixe traditionnels. Pivotez numériquement le plan d’imagerie sans avoir à manipuler le cathéter; simplifiant ainsi les méthodes de travail [5-7] et améliorant le roulement des procédures, même lors des interventions les plus exigeantes.
Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
VeriSight est un cathéter «plug-and-play» stérile à usage unique, qui se connecte aux systèmes d’échographie EPIQ CV et CVxi qui sont n°1 sur le marché [8]. Avec sa visualisation xMatrix performante, VeriSight apporte une clarté à la source — là où elle compte le plus. Améliorez chaque procédure grâce à des images 2D nettes et à haute résolution qui vous permettent des décisions cliniques rapides en toute confiance.
Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
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Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
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Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
VeriSight est un cathéter «plug-and-play» stérile à usage unique, qui se connecte aux systèmes d’échographie EPIQ CV et CVxi qui sont n°1 sur le marché [8]. Avec sa visualisation xMatrix performante, VeriSight apporte une clarté à la source — là où elle compte le plus. Améliorez chaque procédure grâce à des images 2D nettes et à haute résolution qui vous permettent des décisions cliniques rapides en toute confiance.
Des procédures ACP optimisées[9]
Des procédures ACP optimisées[9]
Visualisez en temps réel et en haute résolution la position et le contact du cathéter avec les tissus afin de réaliser une ablation précise dans les anatomies complexes. Évaluez l’oreillette gauche ainsi que l'anatomie propre au patient et détectez les altérations tissulaires et complications, comme un épanchement, et améliorez ainsi la sécurité et la confiance procédurale. En réduisant le recours à la fluoroscopie, VeriSight rends plus aisé de réaliser des ablations à faible dose radiologique tout en limitant les manipulations du cathéter.
Des procédures ACP optimisées[9]
Visualisez en temps réel et en haute résolution la position et le contact du cathéter avec les tissus afin de réaliser une ablation précise dans les anatomies complexes. Évaluez l’oreillette gauche ainsi que l'anatomie propre au patient et détectez les altérations tissulaires et complications, comme un épanchement, et améliorez ainsi la sécurité et la confiance procédurale. En réduisant le recours à la fluoroscopie, VeriSight rends plus aisé de réaliser des ablations à faible dose radiologique tout en limitant les manipulations du cathéter.
Des procédures ACP optimisées[9]
Visualisez en temps réel et en haute résolution la position et le contact du cathéter avec les tissus afin de réaliser une ablation précise dans les anatomies complexes. Évaluez l’oreillette gauche ainsi que l'anatomie propre au patient et détectez les altérations tissulaires et complications, comme un épanchement, et améliorez ainsi la sécurité et la confiance procédurale. En réduisant le recours à la fluoroscopie, VeriSight rends plus aisé de réaliser des ablations à faible dose radiologique tout en limitant les manipulations du cathéter.
Visualisez en temps réel et en haute résolution la position et le contact du cathéter avec les tissus afin de réaliser une ablation précise dans les anatomies complexes. Évaluez l’oreillette gauche ainsi que l'anatomie propre au patient et détectez les altérations tissulaires et complications, comme un épanchement, et améliorez ainsi la sécurité et la confiance procédurale. En réduisant le recours à la fluoroscopie, VeriSight rends plus aisé de réaliser des ablations à faible dose radiologique tout en limitant les manipulations du cathéter.
Une évaluation précise des CIA/FOP[10,11]
Une évaluation précise des CIA/FOP[10,11]
VeriSight - Sonde à Plan Rotatif, vous permet d’évaluer et de réaliser avec davantage d’assurance des procédures complexes de fermeture de CIA et de FOP. Grâce au pilotage numérique et à la visualisation détaillée du septum interauriculaire et des structures adjacentes, vous pouvez déployer les dispositifs d’occlusion de façon optimale et fermer efficacement les défauts.
Une évaluation précise des CIA/FOP[10,11]
VeriSight - Sonde à Plan Rotatif, vous permet d’évaluer et de réaliser avec davantage d’assurance des procédures complexes de fermeture de CIA et de FOP. Grâce au pilotage numérique et à la visualisation détaillée du septum interauriculaire et des structures adjacentes, vous pouvez déployer les dispositifs d’occlusion de façon optimale et fermer efficacement les défauts.
Une évaluation précise des CIA/FOP[10,11]
VeriSight - Sonde à Plan Rotatif, vous permet d’évaluer et de réaliser avec davantage d’assurance des procédures complexes de fermeture de CIA et de FOP. Grâce au pilotage numérique et à la visualisation détaillée du septum interauriculaire et des structures adjacentes, vous pouvez déployer les dispositifs d’occlusion de façon optimale et fermer efficacement les défauts.
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Simplifiez les fermetures d'auricule gauche [4]
Simplifiez les fermetures d'auricule gauche [4]
VeriSight - Sonde à Plan Rotatif, permet une visualition 2D en temps réel du cœur tout en limitant le recourt à l’anesthésie générale en comparaison aux méthodes traditionnelles par échocardiographie transœsophagienne (ETO)[5-7]. Grâce à la fonction unique de pilotage numérique, réduisez le risque de lésion tissulaire pendant que vous naviguez dans des structures anatomiques délicates telles que l’oreillette gauche [12].
Simplifiez les fermetures d'auricule gauche [4]
VeriSight - Sonde à Plan Rotatif, permet une visualition 2D en temps réel du cœur tout en limitant le recourt à l’anesthésie générale en comparaison aux méthodes traditionnelles par échocardiographie transœsophagienne (ETO)[5-7]. Grâce à la fonction unique de pilotage numérique, réduisez le risque de lésion tissulaire pendant que vous naviguez dans des structures anatomiques délicates telles que l’oreillette gauche [12].
Simplifiez les fermetures d'auricule gauche [4]
VeriSight - Sonde à Plan Rotatif, permet une visualition 2D en temps réel du cœur tout en limitant le recourt à l’anesthésie générale en comparaison aux méthodes traditionnelles par échocardiographie transœsophagienne (ETO)[5-7]. Grâce à la fonction unique de pilotage numérique, réduisez le risque de lésion tissulaire pendant que vous naviguez dans des structures anatomiques délicates telles que l’oreillette gauche [12].
VeriSight - Sonde à Plan Rotatif, permet une visualition 2D en temps réel du cœur tout en limitant le recourt à l’anesthésie générale en comparaison aux méthodes traditionnelles par échocardiographie transœsophagienne (ETO)[5-7]. Grâce à la fonction unique de pilotage numérique, réduisez le risque de lésion tissulaire pendant que vous naviguez dans des structures anatomiques délicates telles que l’oreillette gauche [12].
Un contrôle accru pour chaque procédure[3]
Visualisation authentique sur 360° pour plus de polyvalence clinique
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
Philips VeriSight à plan rotatif offre des capacités d’imagerie 2D performantes via un cathéter 9 French. Des ablations par champs pulsés aux procédures CIA/FOP, naviguez les anatomies complexes et adaptez les vues à vos procédures. VeriSight vous donne un contrôle supérieur— au bout de vos doigts —grâce au pilotage numérique, une solution importante pour les laboratoires d’électrophysiologie.
Un contrôle accru pour chaque procédure[3]
Philips VeriSight à plan rotatif offre des capacités d’imagerie 2D performantes via un cathéter 9 French. Des ablations par champs pulsés aux procédures CIA/FOP, naviguez les anatomies complexes et adaptez les vues à vos procédures. VeriSight vous donne un contrôle supérieur— au bout de vos doigts —grâce au pilotage numérique, une solution importante pour les laboratoires d’électrophysiologie.
Un contrôle accru pour chaque procédure[3]
Philips VeriSight à plan rotatif offre des capacités d’imagerie 2D performantes via un cathéter 9 French. Des ablations par champs pulsés aux procédures CIA/FOP, naviguez les anatomies complexes et adaptez les vues à vos procédures. VeriSight vous donne un contrôle supérieur— au bout de vos doigts —grâce au pilotage numérique, une solution importante pour les laboratoires d’électrophysiologie.
Philips VeriSight à plan rotatif offre des capacités d’imagerie 2D performantes via un cathéter 9 French. Des ablations par champs pulsés aux procédures CIA/FOP, naviguez les anatomies complexes et adaptez les vues à vos procédures. VeriSight vous donne un contrôle supérieur— au bout de vos doigts —grâce au pilotage numérique, une solution importante pour les laboratoires d’électrophysiologie.
Visualisation authentique sur 360° pour plus de polyvalence clinique
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Visualisation authentique sur 360° pour plus de polyvalence clinique
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Visualisation authentique sur 360° pour plus de polyvalence clinique
VeriSight offre une visualisation unique et complète sur 360 degrés, sans avoir à repositionner physiquement le cathéter. Visualisez aisément et analysez en profondeur les structures anatomiques ou votre dispositif lors de procédures d’électrophysiologie et de cardiologie structurelle, avec toute la confiance que procure le pilotage numérique.
Visualisation authentique sur 360° pour plus de polyvalence clinique
Visualisation authentique sur 360° pour plus de polyvalence clinique
VeriSight offre une visualisation unique et complète sur 360 degrés, sans avoir à repositionner physiquement le cathéter. Visualisez aisément et analysez en profondeur les structures anatomiques ou votre dispositif lors de procédures d’électrophysiologie et de cardiologie structurelle, avec toute la confiance que procure le pilotage numérique.
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Notre fonction intuitive de rotation numérique permet à un opérateur unique de capturer des vues qu’il est difficile d’obtenir avec des cathéters à plan fixe traditionnels. Pivotez numériquement le plan d’imagerie sans avoir à manipuler le cathéter; simplifiant ainsi les méthodes de travail [5-7] et améliorant le roulement des procédures, même lors des interventions les plus exigeantes.
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Notre fonction intuitive de rotation numérique permet à un opérateur unique de capturer des vues qu’il est difficile d’obtenir avec des cathéters à plan fixe traditionnels. Pivotez numériquement le plan d’imagerie sans avoir à manipuler le cathéter; simplifiant ainsi les méthodes de travail [5-7] et améliorant le roulement des procédures, même lors des interventions les plus exigeantes.
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Notre fonction intuitive de rotation numérique permet à un opérateur unique de capturer des vues qu’il est difficile d’obtenir avec des cathéters à plan fixe traditionnels. Pivotez numériquement le plan d’imagerie sans avoir à manipuler le cathéter; simplifiant ainsi les méthodes de travail [5-7] et améliorant le roulement des procédures, même lors des interventions les plus exigeantes.
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Plus de contrôle, moins de manipulations du cathéter[4]
Notre fonction intuitive de rotation numérique permet à un opérateur unique de capturer des vues qu’il est difficile d’obtenir avec des cathéters à plan fixe traditionnels. Pivotez numériquement le plan d’imagerie sans avoir à manipuler le cathéter; simplifiant ainsi les méthodes de travail [5-7] et améliorant le roulement des procédures, même lors des interventions les plus exigeantes.
Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
VeriSight est un cathéter «plug-and-play» stérile à usage unique, qui se connecte aux systèmes d’échographie EPIQ CV et CVxi qui sont n°1 sur le marché [8]. Avec sa visualisation xMatrix performante, VeriSight apporte une clarté à la source — là où elle compte le plus. Améliorez chaque procédure grâce à des images 2D nettes et à haute résolution qui vous permettent des décisions cliniques rapides en toute confiance.
Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
VeriSight est un cathéter «plug-and-play» stérile à usage unique, qui se connecte aux systèmes d’échographie EPIQ CV et CVxi qui sont n°1 sur le marché [8]. Avec sa visualisation xMatrix performante, VeriSight apporte une clarté à la source — là où elle compte le plus. Améliorez chaque procédure grâce à des images 2D nettes et à haute résolution qui vous permettent des décisions cliniques rapides en toute confiance.
Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
VeriSight est un cathéter «plug-and-play» stérile à usage unique, qui se connecte aux systèmes d’échographie EPIQ CV et CVxi qui sont n°1 sur le marché [8]. Avec sa visualisation xMatrix performante, VeriSight apporte une clarté à la source — là où elle compte le plus. Améliorez chaque procédure grâce à des images 2D nettes et à haute résolution qui vous permettent des décisions cliniques rapides en toute confiance.
Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
Des images plus claires[1,2] grâce à une intégration fluide
VeriSight est un cathéter «plug-and-play» stérile à usage unique, qui se connecte aux systèmes d’échographie EPIQ CV et CVxi qui sont n°1 sur le marché [8]. Avec sa visualisation xMatrix performante, VeriSight apporte une clarté à la source — là où elle compte le plus. Améliorez chaque procédure grâce à des images 2D nettes et à haute résolution qui vous permettent des décisions cliniques rapides en toute confiance.
Des procédures ACP optimisées[9]
Des procédures ACP optimisées[9]
Visualisez en temps réel et en haute résolution la position et le contact du cathéter avec les tissus afin de réaliser une ablation précise dans les anatomies complexes. Évaluez l’oreillette gauche ainsi que l'anatomie propre au patient et détectez les altérations tissulaires et complications, comme un épanchement, et améliorez ainsi la sécurité et la confiance procédurale. En réduisant le recours à la fluoroscopie, VeriSight rends plus aisé de réaliser des ablations à faible dose radiologique tout en limitant les manipulations du cathéter.
Des procédures ACP optimisées[9]
Visualisez en temps réel et en haute résolution la position et le contact du cathéter avec les tissus afin de réaliser une ablation précise dans les anatomies complexes. Évaluez l’oreillette gauche ainsi que l'anatomie propre au patient et détectez les altérations tissulaires et complications, comme un épanchement, et améliorez ainsi la sécurité et la confiance procédurale. En réduisant le recours à la fluoroscopie, VeriSight rends plus aisé de réaliser des ablations à faible dose radiologique tout en limitant les manipulations du cathéter.
Des procédures ACP optimisées[9]
Visualisez en temps réel et en haute résolution la position et le contact du cathéter avec les tissus afin de réaliser une ablation précise dans les anatomies complexes. Évaluez l’oreillette gauche ainsi que l'anatomie propre au patient et détectez les altérations tissulaires et complications, comme un épanchement, et améliorez ainsi la sécurité et la confiance procédurale. En réduisant le recours à la fluoroscopie, VeriSight rends plus aisé de réaliser des ablations à faible dose radiologique tout en limitant les manipulations du cathéter.
Visualisez en temps réel et en haute résolution la position et le contact du cathéter avec les tissus afin de réaliser une ablation précise dans les anatomies complexes. Évaluez l’oreillette gauche ainsi que l'anatomie propre au patient et détectez les altérations tissulaires et complications, comme un épanchement, et améliorez ainsi la sécurité et la confiance procédurale. En réduisant le recours à la fluoroscopie, VeriSight rends plus aisé de réaliser des ablations à faible dose radiologique tout en limitant les manipulations du cathéter.
Une évaluation précise des CIA/FOP[10,11]
Une évaluation précise des CIA/FOP[10,11]
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Une évaluation précise des CIA/FOP[10,11]
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Une évaluation précise des CIA/FOP[10,11]
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Simplifiez les fermetures d'auricule gauche [4]
Simplifiez les fermetures d'auricule gauche [4]
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Simplifiez les fermetures d'auricule gauche [4]
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Simplifiez les fermetures d'auricule gauche [4]
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VeriSight - Sonde à Plan Rotatif, permet une visualition 2D en temps réel du cœur tout en limitant le recourt à l’anesthésie générale en comparaison aux méthodes traditionnelles par échocardiographie transœsophagienne (ETO)[5-7]. Grâce à la fonction unique de pilotage numérique, réduisez le risque de lésion tissulaire pendant que vous naviguez dans des structures anatomiques délicates telles que l’oreillette gauche [12].
1. Alkouli MA, et al. Multicenter Experience With a Novel Real-Time 3-Dimensional Intracardiac Echocardiography Catheter to Guide Interventional Cardiac Procedures. JAHA. 2025; 14(6). DOI: 10.1161/JAHA.124.037019
2. Alkhouli MA, et al. First Experience with a Novel 3D ICE Probe to Guide Cardiac Interventional Procedures. JACC. 2023 Mar, 81 (8_Supplement) 1355. DOI: 10.1016/S0735-1097(23)01799-0
3. Sharkey et al. Advancing Precision in 3D Echocardiography: Incorporating 3D Markers to Aid Spatial Orientation. Journal of Cardiothoracis and vascular Anesthesia. Volume 38 Issue 9, September 2024, Pages 2070-2079. https://doi.org/10.1053/j.jvca.2024.05.009
4. Sularz, A, Chavez Ponce, A, Al-Abcha, A. et al. Safety and Feasibility of 3D Intracardiac Echocardiography in Guiding Left Atrial Appendage Occlusion With WATCHMAN FLX. JACC Adv. 2025 Feb, 4 (2).
5. Sorajja et al. Transcatheter Repair for Patients with Tricuspid Regurgitation. NEJM, 2023:388(20). DOI: 10.1056/NEJMoa2300525 (90 ±66 min)
6. Lurz P et al. Short-Term Outcomes of Tricuspid Edge-to-Edge Repair in Clinical Practice. JACC, 2023;82(4). DOI: 10.1016/j.jacc.2023.05.008 (76 ±39 min)
7. Eleid MF et al. Utility of Intracardiac Echocardiography in the Early Experience of Transcatheter Edge to Edge Tricuspid Valve Repair. Circ Cardiovasc Interv, 2021;14(10). DOI: 10.1161/CIRCINTERVENTIONS.121.011118 (170 ±51 min)
8. Données archivées par Philips. AdvaMed data per Philips MA&F "Ultrasound Market Share Report Q12019-Q32025".
9. Ahmed et al. (2025). Left Atrial Intra-Cardiac Echocardiography to Assist Zero Fluoroscopy Pulse Field Atrial Fibrillation Ablation - A Beginner`s Guide. CJC Open. https://doi.org/10.1016/j.cjco.2025.10.010
10. Akella K, et al. Evaluating the role of transesophageal echocardiography (TEE) or intracardiac echocardiography (ICE) in left atrial appendage occlusion: a meta-analysis. 2021. J Interv Card Electrophysiol. 2021;60:41-48. DOI: 10.1007/s10840-019-00677-x
11. Enriquez A, Saenz LC, Rosso R, Silvestry FE, Callans D, Marchlinski FE, Garcia F. Use of Intracardiac Echocardiography in Interventional Cardiology: Working With the Anatomy Rather Than Fighting It. Circulation. 2018;137(21) 2278-94. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.03134
12. D000252024_A_ICE Design Validation Report_highlighted.docx. See highlighted Section 5.9, Test #35
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