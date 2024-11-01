La fiabilité du cloud au service de la continuité des soins

PIPS sur HealthSuite conserve les processus cliniques existants tels quels, tout en modernisant l’infrastructure sous-jacente. Les pathologistes continuent d’utiliser le même outil de visualisation, la même interface utilisateur et les mêmes processus d’examen des cas et de création de rapports qu’à ce jour. Aucun changement n’est apporté à la pratique clinique, si ce n’est que cette dernière est désormais soutenue par une infrastructure plus performante. En adoptant une infrastructure gérée sur le cloud, les établissements bénéficient d’un chargement rapide des images, d’un système stable et d’une disponibilité élevée* ; autant d’éléments qui aident les équipes cliniques tout en allégeant la charge opérationnelle des équipes informatiques.