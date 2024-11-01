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Philips IntelliSite Pathology Solution on HealthSuite

Exploitez une solution cloud évolutive pour transformer l’environnement de pathologie numérique

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Philips IntelliSite Pathology Solution (PIPS) sur HealthSuite offre une infrastructure cloud évolutive adaptée à la pathologie numérique, qui permet aux établissements de se développer en toute confiance en conservant les processus cliniques existants. Basée sur une infrastructure cloud gérée par Philips et optimisée par AWS, PIPS sur HealthSuite transfère les problématiques liées aux performances, à la sécurité et à la gestion du cycle de vie sur un environnement cloud résilient, offrant une disponibilité fiable et des performances prévisibles, en adéquation avec les pratiques des équipes cliniques*.

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Caractéristiques
D’une demande croissante à une croissance durable
D’une demande croissante à une croissance durable

D’une demande croissante à une croissance durable

Les environnements de pathologie numérique continuent d’évoluer : le volume d’images de lames entières augmente, l’utilisation de l’IA s’accélère et la collaboration entre les sites devient cruciale. Parallèlement, les équipes informatiques doivent assurer la stabilité, la sécurité et la conformité au sein d’un environnement de plus en plus exigeant. La solution PIPS sur HealthSuite aide les établissements de santé à se moderniser de manière responsable et durable et sans perturber les activités cliniques*.

D’une demande croissante à une croissance durable

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Les environnements de pathologie numérique continuent d’évoluer : le volume d’images de lames entières augmente, l’utilisation de l’IA s’accélère et la collaboration entre les sites devient cruciale. Parallèlement, les équipes informatiques doivent assurer la stabilité, la sécurité et la conformité au sein d’un environnement de plus en plus exigeant. La solution PIPS sur HealthSuite aide les établissements de santé à se moderniser de manière responsable et durable et sans perturber les activités cliniques*.

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D’une demande croissante à une croissance durable
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La fiabilité du cloud au service de la continuité des soins
La fiabilité du cloud au service de la continuité des soins

La fiabilité du cloud au service de la continuité des soins

PIPS sur HealthSuite conserve les processus cliniques existants tels quels, tout en modernisant l’infrastructure sous-jacente. Les pathologistes continuent d’utiliser le même outil de visualisation, la même interface utilisateur et les mêmes processus d’examen des cas et de création de rapports qu’à ce jour. Aucun changement n’est apporté à la pratique clinique, si ce n’est que cette dernière est désormais soutenue par une infrastructure plus performante. En adoptant une infrastructure gérée sur le cloud, les établissements bénéficient d’un chargement rapide des images, d’un système stable et d’une disponibilité élevée* ; autant d’éléments qui aident les équipes cliniques tout en allégeant la charge opérationnelle des équipes informatiques.

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Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance
Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Une protection avancée et une gouvernance dignes de confiance

Avec PIPS sur HealthSuite, votre environnement de pathologie numérique dispose d’un niveau de sécurité qui dépasse souvent celui des infrastructures traditionnelles sur site*. Chaque déploiement est pensé pour répondre aux exigences locales en matière de stockage des données ainsi qu’aux normes de protection spécifiques au secteur de la santé, offrant ainsi une base solide pour la pathologie numérique à l’échelle de l’établissement. Vous conservez en permanence la propriété des données, avec des responsabilités de gouvernance clairement définies.

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Avec PIPS sur HealthSuite, votre environnement de pathologie numérique dispose d’un niveau de sécurité qui dépasse souvent celui des infrastructures traditionnelles sur site*. Chaque déploiement est pensé pour répondre aux exigences locales en matière de stockage des données ainsi qu’aux normes de protection spécifiques au secteur de la santé, offrant ainsi une base solide pour la pathologie numérique à l’échelle de l’établissement. Vous conservez en permanence la propriété des données, avec des responsabilités de gouvernance clairement définies.

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Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Grâce à un modèle financier prévisible reposant sur un système d’abonnement qui évolue avec votre établissement, PIPS sur HealthSuite contribue à remplacer les cycles d’investissement coûteux dans les infrastructures. En limitant les renouvellements coûteux de matériel et en permettant une adaptation des capacités à la demande, cette solution vous offre une meilleure visibilité budgétaire et une stabilité financière à long terme, de sorte que vous pouvez concentrer les ressources là où leur valeur clinique et opérationnelle est la plus importante.

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable

Des coûts prévisibles au service d’une croissance durable
Grâce à un modèle financier prévisible reposant sur un système d’abonnement qui évolue avec votre établissement, PIPS sur HealthSuite contribue à remplacer les cycles d’investissement coûteux dans les infrastructures. En limitant les renouvellements coûteux de matériel et en permettant une adaptation des capacités à la demande, cette solution vous offre une meilleure visibilité budgétaire et une stabilité financière à long terme, de sorte que vous pouvez concentrer les ressources là où leur valeur clinique et opérationnelle est la plus importante.

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  • D’une demande croissante à une croissance durable
  • La fiabilité du cloud au service de la continuité des soins
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  • * Les déclarations formulées par AWS sont des déclarations tierces, susceptibles de ne pas s’appliquer à tous les marchés et pouvant être mises à jour de temps à autre. Les fonctionnalités et les avantages de la solution dépendent de la configuration et de l’utilisation spécifiques du client. Veuillez contacter votre ingénieur commercial Philips pour connaître la disponibilité sur le marché concerné.
  • Disponible uniquement aux États-Unis. La disponibilité future dans d’autres pays ne peut être garantie.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

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Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

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