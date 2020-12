À la fois léger, polyvalent et facile à utiliser, le ventilateur Trilogy100 permet aux cliniciens et aux patients de bénéficier de l’un des bienfaits essentiels de la vie : la simplicité. Cet appareil portable, qui assure une ventilation à pression et à volume contrôlés, convient aussi bien à une utilisation à domicile que dans un centre de soins.