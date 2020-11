Vereos TEP/TDM numérique Une précision éprouvée inspire confiance

Soutenue par des preuves cliniques rigoureuses, Vereos est la première et la seule solution TEP/TDM entièrement numérique, cliniquement éprouvée. Grâce à la technologie exclusive de comptage de photons numériques pour des avancées remarquables tout au long de la chaîne d’imagerie, Vereos illustre une solution globale établie pour révéler davantage et plus tôt, afin de vous aider à améliorer les soins aux patients et à gérer les coûts.