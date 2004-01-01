FR
EN

Critères de recherche

Électrodes radiotransparentes multifonctions, enfant Radiotransparentes

Électrodes de défibrillation

Trouver produits similaires

Électrodes radiotransparentes multifonctions, non irritantes pour la peau, à usage unique, pour enfant, avec connecteur à fiche.

Contactez nous

Fiche technique

Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Nourrisson
Poids patient recommandé
  • &lt; 10 kg
Surface conductrice
  • 50 cm2
Longueur du fil d’électrode
  • 60 cm
Gamme de température pour le stockage
  • 15 à 35 °C
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Défibrillateurs Medtronic Physio-Control LifePak 9, 10C, 11, 12, 20 et 500 ; et Zoll 1200, 1400, 1600 et série M
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1724A, M2475B, M3500B, M4735A, M5500B, M3535A, M3536A
Type de produit
  • Électrodes de défibrillation
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,521 kg
Conditionnement
  • 5 kits par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 24 mois à compter de la date de fabrication
Compatible avec d’autres consommables
  • M3508A
Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Nourrisson
Poids patient recommandé
  • &lt; 10 kg
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Défibrillateurs Medtronic Physio-Control LifePak 9, 10C, 11, 12, 20 et 500 ; et Zoll 1200, 1400, 1600 et série M
Voir toutes les caractéristiques
Électrodes de défibrillation
Électrodes de défibrillation
Type de patient
  • Nourrisson
Poids patient recommandé
  • &lt; 10 kg
Surface conductrice
  • 50 cm2
Longueur du fil d’électrode
  • 60 cm
Gamme de température pour le stockage
  • 15 à 35 °C
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Catégorie de produit
  • Défibrillation
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Défibrillateurs Medtronic Physio-Control LifePak 9, 10C, 11, 12, 20 et 500 ; et Zoll 1200, 1400, 1600 et série M
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1722A, M1722B, M1723A, M1723B, M1724A, M2475B, M3500B, M4735A, M5500B, M3535A, M3536A
Type de produit
  • Électrodes de défibrillation
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Monopatient
Certification CE
  • Oui
Poids
  • 0,521 kg
Conditionnement
  • 5 kits par boîte
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Durée de conservation minimum
  • 24 mois à compter de la date de fabrication
Compatible avec d’autres consommables
  • M3508A
  • Disponibilité variable selon les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre ingénieur commercial Philips pour connaître les disponibilités de nos produits.

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Notice: this link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE.

Avis: ce lien vous redirige vers des documents provenant d'une société affiliée de Philips située à l'extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu'en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER.

Je comprends

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Notice: this link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE.

Avis: ce lien vous redirige vers des documents provenant d'une société affiliée de Philips située à l'extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu'en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER.

Je comprends
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.