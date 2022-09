Avalon Système de capteurs fœtaux sans fil (CL) Système de capteurs fœtaux sans fil

Le système de capteurs fœtaux sans fil Avalon (CL) est utilisé pendant le travail et l’accouchement. Il offre ainsi la flexibilité et la mobilité dont les mères et l’équipe soignante ont besoin, tout en assurant un monitorage fœtal et maternel continu, en tout confort.