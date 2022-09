Certification de l’Office of the National Coordinator for Health Information Technology et conformité aux normes du secteur

La solution flexible Philips de gestion du DPI, IntelliSpace Perinatal, a été certifiée par l’Office of the National Coordinator for Health Information Technology, conformément aux critères de certification applicables adoptés par le ministère de la Santé et des Services Sociaux aux États-Unis. Cette certification ne constitue pas une approbation du ministère de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis.