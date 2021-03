Une expérience visuelle immersive grâce au cadre ultramince

La nouvelle génération de vidéomosaïque a été conçue avec les cadres les plus minces de l'industrie et des solutions d'alignement avancées. Exploitez pleinement votre contenu d'affichage percutant grâce à nos écrans au cadre ultramince, et assurez-vous que votre message ne soit pas masqué. Les cadres ultraminces vous permettent de créer des configurations de vidéomosaïque élégantes dans pratiquement n'importe quel format.