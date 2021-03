Connectez-vous et gérez votre contenu via un serveur en nuage avec le HTML5

Connectez-vous et gérez votre contenu via un serveur en nuage avec le navigateur HTML5 intégré. Développez votre contenu d'affichage en ligne et partagez-le avec un écran ou avec l'ensemble de votre réseau. Il vous suffit de brancher un câble Internet RJ45 pour la connexion réseau, de connecter l'écran à l'adresse URL concernée et vous serez prêt à diffuser votre contenu sauvegardé en ligne.