Rétroéclairage direct par DEL

Bénéficiez d'une luminosité homogène supérieure grâce au rétroéclairage direct par DEL, qui vous offre un rapport de contraste encore plus élevé. Les blancs sont si purs qu'ils rendent la gamme de couleurs encore plus large et améliorent leur rendu. Votre expérience de visionnement est donc meilleure que jamais. Et comme la consommation est vraiment plus faible, votre TCO baisse également.