Entraînement et suivi

Afin d’aider leur motivation, les enfants reçoivent des récompenses et des badges, y compris des cadeaux pour aider leur assistant « Sparkly » à rester heureux et en santé. Un tableau de bord distinct dans l’application permet aux parents de suivre le brossage et les progrès de leur enfant ainsi qu’à fixer des jalons et des incitatifs à progresser. Dans un sondage, 98 % des parents ont dit qu’il devenait plus facile d’aider leur enfant à se brosser les dents mieux et plus longtemps*.