Apple, le logo Apple, et iPhone sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et d'autres pays. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google Inc. La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. utilisées sous licence par KPNV. Toute autre marque et tout autre nom commercial appartiennent à leurs propriétaires respectifs.