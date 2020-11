Élimine 10 fois plus de plaque* pour un nettoyage en profondeur

La tête de brosse c3 Premium Plaque Control offre le nettoyage le plus profond. Grâce aux côtés flexibles, les poils épousent les courbes de chaque dent pour assurer une surface de contact 4 fois plus grande et éliminer jusqu’à 10 fois plus de plaque dans les endroits difficiles à atteindre*.